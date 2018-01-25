Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.