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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.6%

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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