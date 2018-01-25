Курс доллара 55.9288   Курс евро 69.4580  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.Выручка компании 3M выросла
вчера 15:54

Выручка компании 3M выросла

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам IV квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М сократилась до 523 млн долл или 0.85 долл на акцию в сравнении с 1.16 млрд долл или 1.88 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.1 долл на акцию.

Выручка выросла до 7.99 млрд долл с 7.33 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.03 долл на акцию и доходы в размере 7.84 млрд долл.

Компания озвучила свой годовой прогноз по прибыли в 2018 году: от 10.2 до 10.7 долл на акцию в сравнении с 9.6 до 10.0 долл на акцию по прогнозу аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.6%.

Другие новости

вчера
16:09
Нацбанк Украины улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год на 0,2 п.п., до 3,4%
вчера
16:01
Добыча нефти в РФ в 2017 году снизилась на 0,3%, газа - выросла на 8,7% - Росстат
вчера
16:00
Рост сельхозпроизводства в РФ в 2017 году составил 2,4% - Росстат
вчера
16:00
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ В ДЕКАБРЕ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД СОХРАНИЛСЯ НА УРОВНЕ 5,1% - РОССТАТ
вчера
15:54
Выручка компании 3M выросла
вчера
15:51
Минфин РФ в рамках либерализации ОСАГО постарается не допустить масштабного роста тарифов
вчера
15:45
ЕЦБ СОХРАНИЛ БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА РЕКОРДНО НИЗКОМ УРОВНЕ 0% - РЕГУЛЯТОР
вчера
15:32
Kaspersky не видит причин для рекомендаций Лондона не использовать его ПО в госорганах
вчера
15:22
МИНФИН РФ В РАМКАХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОСАГО ПОСТАРАЕТСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ МАСШТАБНОГО РОСТА ТАРИФОВ - ЗАММИНИСТРА МОИСЕЕВ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»