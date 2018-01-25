Выручка компании 3M выросла

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам IV квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М сократилась до 523 млн долл или 0.85 долл на акцию в сравнении с 1.16 млрд долл или 1.88 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.1 долл на акцию.

Выручка выросла до 7.99 млрд долл с 7.33 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.03 долл на акцию и доходы в размере 7.84 млрд долл.

Компания озвучила свой годовой прогноз по прибыли в 2018 году: от 10.2 до 10.7 долл на акцию в сравнении с 9.6 до 10.0 долл на акцию по прогнозу аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании выросли на 1.6%.