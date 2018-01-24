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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.1 млн барр.

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 января, сократился на 1.1 млн барр. и составил 411.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.1 млн барр. и составили 244.0 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.6 млн барр., составив 139.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр. и составили 664.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 3.2 млн барр. и составили 39.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр.

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