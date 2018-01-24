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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2018 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:17

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре сократились на 3.6% (расширенное сообщение)

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре сократились на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.57 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.72 млн штук в годовом исчислении против 5.78 млн в ноябре (пересмотрено с 5.81 млн).

По сравнению с декабрём 2016 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 1.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 246.8 тыс. долл, повысившись на 5.8% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря сократились на 11.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.48 млн доступных покупателям домов и снизились на 10.3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 3.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.6 годом ранее.

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