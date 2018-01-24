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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2018 г.Квартальная прибыль United Technologies сократи...
вчера 16:00

Квартальная прибыль United Technologies сократилась

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленный конгломерат United Technologies сообщил о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала до 397 млy долл или 0.5 долл на акцию против 1 млрд долл или 1.26 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на одну акцию составила 1.6 долл.

Выручка компании выросла на 7% до 15.7 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы United Technologies в размере 14.6 млрд долл и прибыль на акцию в размере 1.51 долл на акцию.

Компания установила прогноз на 2018 год по скорректированной прибыли на акцию в рамках диапазона 6.85-7.1 долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции United Technologies подешевели на 0.7%.

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