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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2018 г.Правительство распределило 14.5 млрд рублей на ...
сегодня 10:32

Правительство распределило 14.5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 14.5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования в размере 14.5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на эти цели. В том числе: в сфере образования – 7.2 млрд рублей, в сфере науки – 3.4 млрд рублей, в сфере здравоохранения – 3.4 млрд рублей, в сфере культуры – 0.5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Остаток резерва ассигнований в размере 0.9 млрд рублей будет распределён между главными распорядителями средств федерального бюджета по решениям Правительства России с учётом анализа итогов достижения установленных указами Президента России целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетных учреждений и темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

Принятое решение направлено на достижение в 2018 году запланированных указами Президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

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