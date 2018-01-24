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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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