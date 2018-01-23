Курс доллара 56.6261   Курс евро 69.2650  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2018 г.Прибыль страховой компании Travelers сократилас...
сегодня 15:41

Прибыль страховой компании Travelers сократилась, а доходы выросли

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в IV квартале 2017 года до 551 млн долл или до 1.98 долл на акцию против 943 млн долл или 3.28 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.98 долл на акцию.

Доходы выросли до 7.45 млрд долл млрд по сравнению с 7.19 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.5 долл на акцию и доходы 6.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подешевели на 3%.

Другие новости

сегодня
16:00
Промпроизводство в РФ в 2017 г выросло на 1% - Росстат
сегодня
16:00
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В 2017 Г СОСТАВИЛ 1%, НИЖЕ ПРОГНОЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В 2% - РОССТАТ
сегодня
15:59
Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась
сегодня
15:42
РФ имеет достаточно отечественного ПО для успешной замены Microsoft - Клименко
сегодня
15:41
Прибыль страховой компании Travelers сократилась, а доходы выросли
сегодня
15:15
Путин в среду проведет совещание по диверсификации продукции гражданского назначения в ОПК
сегодня
15:13
Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson превысила прогноз аналитиков
сегодня
14:05
Баланс производственных заказов Великобритании в январе увеличился на 14 пунктов
сегодня
14:05
Дивиденды ВТБ по итогам 2017 г могут быть на уровне 2016 г - Костин
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»