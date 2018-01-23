Прибыль страховой компании Travelers сократилась, а доходы выросли

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в IV квартале 2017 года до 551 млн долл или до 1.98 долл на акцию против 943 млн долл или 3.28 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.98 долл на акцию.

Доходы выросли до 7.45 млрд долл млрд по сравнению с 7.19 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.5 долл на акцию и доходы 6.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подешевели на 3%.