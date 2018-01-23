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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2018 г.Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson ...
сегодня 15:13

Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson превысила прогноз аналитиков

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о чистом убытке по итогам IV квартала текущего года в размере 10.71 млрд долл или до 3.99 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 3.81 млрд долл или 1.38 долл на акцию.

Скорректированная прибыль составила 1.74 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 11.5% до 20.2 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 1.72 долл на акцию и выручку в размере 20.08 млрд долл.

Компания ожидает в 2018 году прибыль на акцию в диапазоне 8 – 8.2 долл по сравнению с ожиданиями аналитиков в размере 7.88 долл на акцию. Доход прогнозируется в рамках диапазона 80.6 – 81.4 млрд долл по сравнению с ожиданиями аналитиков 80.7 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1%.

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