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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2018 г.Квартальная прибыль и доход Netflix выросли
сегодня 12:00

Квартальная прибыль и доход Netflix выросли

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор потокового видео Netflix сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 185.5 млн долл или до 0.41 долл на акцию против 67 млн долл или 0.15 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 3.29 млрд долл с 2.48 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Netflix на уровне 0.41 долл на акцию и доходы в размере 3.28 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Netflix выросли на 8%.

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