АФК "Система" подтвердила отказ Евтушенкова от получения дивидендов в размере 4.213 млрд рублей

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО АФК "Система" выплатила 2.349 млрд рублей в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года. Основной бенефициар компании Владимир Евтушенков отказался от получения промежуточных дивидендов в размере 4.213 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На основании письменного обращения мажоритарного акционера и председателя совета директоров корпорации Владимира Евтушенкова причитающиеся ему дивиденды в сумме 4.213 млрд руб. выплачены не были", - говорится в сообщении.

Напомним, что АФК "Система" – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, розничная торговля, бумага и упаковка, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка по итогам 9 месяцев 2017 года достигла 509.6 млрд руб., совокупные активы на 30 сентября 2017 года составили 1.1 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером "SSA" на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером "AFKS" на Московской Бирже.