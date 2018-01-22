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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за декабрь;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Решение Банка Японии по процентной ставке.

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