Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за декабрь;
09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Решение Банка Японии по процентной ставке.