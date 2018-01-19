Южная Корея увеличит поставки сжиженного газа из Дальнего Востока

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Южная Корея планирует нарастить поставки сжиженного природного газа из России. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на Минвостокразвития РФ.

"Также наши бизнесмены намерены участвовать в проекте по созданию рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова и мы рассчитываем, что в ближайшее время он перейдет в активную стадию реализации. Еще один проект компании "LSnetworks" перешел к началу работу, для чего было создано предприятие во Владивостоке и надеемся, что уже на предстоящем "дне инвестора" они смогут продемонстрировать достойные результаты. Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", — сказал председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ен Гиля в ходе видеоконференции с главой Минвостокразвития Александром Галушкой.

Александр Галушка подтвердил готовность вести консультации по наращиванию поставок в Корею ряда продуктов и услуг, в частности, сжиженного природного газа, произведенного на Дальнем Востоке.

Для более эффективного двустороннего сотрудничества в Сеуле в ближайшее время будет открыт офис Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.