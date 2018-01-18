Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.9 млн барр.

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 января, сократился на 6.9 млн барр. и составил 412.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.6 млн барр. и составили 240.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.9 млн барр., составив 139.2 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр. и составили 664.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 4.2 млн барр. и составили 42.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.1 млн барр., запасы бензина выросли на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.609 млн барр.