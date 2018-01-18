Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь;

20:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.