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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь;

20:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.

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