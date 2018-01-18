Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 6.25 тыс.

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 января, сократилось на 41 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 220 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 24 февраля 1973 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 250 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 261 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 244.5 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена. Кроме того, сбор информации в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулся к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 января, увеличилось на 76 тыс. и составило 1952 тыс. против 1876 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1869 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4 тыс. до 1921 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 декабря, расширилось на 236.8 тыс. и составило 2.34 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.51 млн человек.