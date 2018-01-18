Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре снизилось на 0.1%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре снизилось на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1302 тыс. в годовом выражении против 1303 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1298 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1290 тыс.

По сравнению с декабрём 2016 года число выданных разрешений выросло на 2.8%.