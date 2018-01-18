Квартальная прибыль банка Morgan Stanley сократилась, а доходы выросли

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала текущего года до 516 млy долл или 0.29 долл на акцию по сравнению с 1.509 млрд долл или 0.81 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.84 долл на акцию.

Доходы компании выросли на до 9.5 млрд долл по сравнению с 9.0 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 0.64 долл на акцию и доходы в размере 9.2 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.3%.