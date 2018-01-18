Правительство поручило передать акции "Мосхимфармпрепаратов" им. Семашко Ростеху

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать акции ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко" госкорпорации "Ростех". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко", составляющих 100% его уставного капитала.

Объединение является производителем лекарственных средств, в том числе включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Передача акций объединения госкорпорации позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.