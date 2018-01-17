Российская экономика стабилизируется, считает представитель МВФ

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По мнению главы представительства Международного валютного фонда в России Габриэля Ди Белла, российская экономика преодолела спад и может расти на 1.5% в год. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что спад уже будет скомпенсирован в 2018 году. Наше внимание обращается к среднесрочному росту. Мне кажется, что государство ставит амбициозные задачи, Россия не должна потерять свою роль в глобальной экономике, для этого нужно, чтобы рост происходил как минимум на 3% в год", - сказал Ди Белла на Гайдаровском форуме.

Ди Белла также отметил, что возврат к бюджетному правилу является краеугольным камнем для возвращения российской экономики к росту.

"Необходимо снять Россию с "нефтяной иглы". Реформы, которые были реализованы, начиная с 2015 года и которые окончились одобрением и подписанием закона по новому бюджетному правилу в 2017 году, - очень важные. Это краеугольный камень будущей политики, направленной на рост", - считает он.