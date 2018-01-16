Citi Bank уравняет зарплаты мужчин и женщин в США, Великобритании и Германии в 2018 году

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Citi Bank в 2018 году планирует устранить разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняющих одни и те же функции. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Первые компенсации получат сотрудники в США, Великобритании и Германии. По данным банка, в этих странах женщинам платят в среднем 99% того, что получают мужчины

Кроме того, банк намерен провести анализ в других странах своего присутствия и устранить разницу в зарплате, основанную на гендерных отличиях.

Агентство напоминает, что банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, имеет свыше пяти тысяч офисов более чем в 160 странах. Citigroup оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.