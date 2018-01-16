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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2018 г.Киев снял санкции с российского "Южтранса"
сегодня 10:03

Киев снял санкции с российского "Южтранса"

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции против российской компании "Южтранс", которая ранее поставляла в страну дефицитный уголь антрацитовой группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ от 28 декабря 2017 года, опубликованный в электронной базе учета документов ведомства.

Агентство напоминает, что МЭРТ 30 октября 2017 года ввело санкции в отношении 18 российских компаний "за действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности". Кроме "Южтранса" в список также вошли российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

"По данным Государственной фискальной службы Украины, в условиях блокады Донбасса, за период с января по октябрь минувшего года страна увеличила ввоз угля в денежном выражении в 1.8 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, до 2.151 млрд долларов", говорится в сообщении агентства.

Основным поставщиком при этом являлась Россия, на втором месте оказались США, на третьем - Австралия.

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