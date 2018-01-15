Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 января

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за декабрь;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за декабрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за ноябрь;

20:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.