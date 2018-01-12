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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2018 г.Индекс потребительских цен в США в декабре выро...
сегодня 16:36

Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 0.1%, почасовая зарплата повысилась на 0.2%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.4% месяцем ранее.

По итогам 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.1%, как и в 2016 году.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По итогам 2017 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 1.8%, замедлившись в сравнении с +2.2% в 2016 году.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре повысилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в ноябре. В годовом выражении почасовая зарплата выросла на 0.4%.

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