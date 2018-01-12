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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2018 г.Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2017 г...
сегодня 11:07

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20.8%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года увеличился на 20.8% и составил 84.07 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад главного таможенного управления КНР.

За год объем экспорта из Китая в РФ увеличился на 14.8% и составил 42.88 млрд долларов. Объем импорта российских товаров в КНР за то же время вырос на 27.7% - до 41.2 млрд долларов.

"В декабре 2017 года торговый оборот между двумя странами составил 8.13 млрд долларов. В РФ было экспортировано китайских товаров на сумму 4.06 млрд долларов, а импорт из России в Китай составил 4.07 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2.2% до 69.52 млрд долларов.

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