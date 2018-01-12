Курс доллара 56.9957   Курс евро 68.0586  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2018 г."Сбербанк" открыл блокчейн-лабораторию
сегодня 10:08

"Сбербанк" открыл блокчейн-лабораторию
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Лаборатория будет формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для группы "Сбербанк".

Блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями банка для поиска синергии во всём спектре новейших технологий. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами. В числе задач лаборатории — популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов, — отметил старший вице-президент "Сбербанка", руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, "Сбербанк" вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны".

"На сегодняшний день "Сбербанк" создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе решения с Северсталью, "МВидео", ФАС, которые уже используются на практике", - отмечается в сообщении.

Другие новости

сегодня
10:08
"Сбербанк" открыл блокчейн-лабораторию
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 января
сегодня
09:00
Суд отложил на 3 апреля слушания по иску "Роснефти" и Башкирии к АФК на 131,6 млрд руб
сегодня
06:33
Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2017 г вырос на 20,8%, до $84 млрд - таможня КНР
сегодня
00:01
Медведев в пятницу обсудит реализацию закона о федеральном бюджете
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»