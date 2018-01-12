Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Лаборатория будет формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для группы "Сбербанк".

Блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями банка для поиска синергии во всём спектре новейших технологий. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами. В числе задач лаборатории — популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов, — отметил старший вице-президент "Сбербанка", руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, "Сбербанк" вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны".

"На сегодняшний день "Сбербанк" создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе решения с Северсталью, "МВидео", ФАС, которые уже используются на практике", - отмечается в сообщении.