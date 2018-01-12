Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.