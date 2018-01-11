Курс доллара 56.8734   Курс евро 67.8841  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

Другие новости

сегодня
19:42
КРИПТОВАЛЮТЫ МОГУ БЫТЬ СРЕДСТВОМ РАСЧЕТА, НО ОНИ НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ - ПУТИН
сегодня
19:32
Цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила $70 за баррель
сегодня
19:11
Юрфирма Hagens Berman обвинила Ford и Bosch в причастности к "дизельному скандалу"
сегодня
18:35
ОБЗОР - Комитет ГД поддержал проект о противодействии хищению средств с банковских счетов
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 января
сегодня
17:45
НАЦБАНК УКРАИНЫ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫПУСКА СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ - ПРЕСС-СЛУЖБА СНБО
сегодня
17:01
Глава Минтранса РФ Соколов назвал любимым видом транспорта велосипед
сегодня
17:00
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОРАБАТЫВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕН НА АВИАБИЛЕТЫ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018 - СОКОЛОВ
сегодня
16:45
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 9 тыс.
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»