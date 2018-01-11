Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 9 тыс.

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 января, выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 261 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 246 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 250 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 9.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 250.75 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена. Кроме того, сбор информации в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулся к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 декабря, сократилось на 35 тыс. и составило 1867 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1902 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1914 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.5 тыс. до 1913.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 декабря, расширилось на 82.3 тыс. и составило 2.1 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.3 млн человек.