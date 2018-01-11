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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2018 г.Индекс цен производителей (PPI) США в декабре с...
сегодня 16:38

Индекс цен производителей (PPI) США в декабре снизился на 0.1%

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.2%.

По итогам 2017 года индекс PPI вырос на 2.6%, ускорив темпы повышения с +1.7% в 2016 году.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре снизился также на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

По итогам года индекс PPI core вырос на 2.3%.

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