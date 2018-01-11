Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.2%.

По итогам 2017 года индекс PPI вырос на 2.6%, ускорив темпы повышения с +1.7% в 2016 году.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре снизился также на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

По итогам года индекс PPI core вырос на 2.3%.