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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.9 млн барр.

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 5 января, сократился на 4.9 млн барр. и составил 419.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.1 млн барр. и составили 237.3 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 4.3 млн барр., составив 143.1 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 663.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.4 млн барр. и составили 46.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.2 млн барр., запасы бензина выросли на 4.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.7 млн барр.

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