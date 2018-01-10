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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2018 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 0.8%

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.4% в октябре (пересмотрено с (-0.5%).

Ранее сообщалось, что в ноябре объём оптовых запасов вырос на 0.7%. Аналитики ожидали сохранения предварительного показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в ноябре вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в октябре (пересмотрено с +0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.24 в сравнении с 1.25 в октябре.

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