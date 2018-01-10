Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на значительное снижение запасов

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 5 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн барр., запасы бензина выросли на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 11.2 млн барр., запасы бензина выросли на 4.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.7 млн барр.