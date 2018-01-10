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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2018 г.Правительство России утвердило правила господде...
сегодня 10:06

Правительство России утвердило правила господдержки для семей с детьми

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам с двумя и тремя детьми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

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