Банк "ВТБ" завершил присоединение "ВТБ24"

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" завершил юридические процедуры по присоединению "ВТБ24" и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

После присоединения клиенты розничного бизнеса группы "ВТБ" продолжат обслуживание в привычных офисах на прежних условиях, перезаключать действующие договоры клиентам не требуется.

По словам президента-председателя правления "ВТБ" Андрея Костина, создание универсального банка даст значительный синергетический эффект в рамках Группы "ВТБ". Состоявшееся присоединение сократит издержки и повысит эффективность работы объединенного банка. Общая экономия составит около 15 млрд рублей в год. При этом одной из ключевых задач объединенного банка является повышение уровня лояльности клиентов.

В ходе новогодних праздников была проведена большая работа по объединению базы клиентов, IT-инфраструктуры, отметил заместитель президента-председателя правления "ВТБ" Анатолий Печатников. Все офисы и онлайн-системы теперь работают в рамках единого бренда. Уже сейчас клиентам доступна единая продуктовая линейка во всей сети офисов "ВТБ" с привычно высоким уровнем обслуживания.