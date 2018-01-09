Курс доллара 57.6002   Курс евро 68.8668  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2018 г.Банк "ВТБ" завершил присоединение "ВТБ24"
сегодня 10:30

Банк "ВТБ" завершил присоединение "ВТБ24"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" завершил юридические процедуры по присоединению "ВТБ24" и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

После присоединения клиенты розничного бизнеса группы "ВТБ" продолжат обслуживание в привычных офисах на прежних условиях, перезаключать действующие договоры клиентам не требуется.

По словам президента-председателя правления "ВТБ" Андрея Костина, создание универсального банка даст значительный синергетический эффект в рамках Группы "ВТБ". Состоявшееся присоединение сократит издержки и повысит эффективность работы объединенного банка. Общая экономия составит около 15 млрд рублей в год. При этом одной из ключевых задач объединенного банка является повышение уровня лояльности клиентов.

В ходе новогодних праздников была проведена большая работа по объединению базы клиентов, IT-инфраструктуры, отметил заместитель президента-председателя правления "ВТБ" Анатолий Печатников. Все офисы и онлайн-системы теперь работают в рамках единого бренда. Уже сейчас клиентам доступна единая продуктовая линейка во всей сети офисов "ВТБ" с привычно высоким уровнем обслуживания.

Другие новости

сегодня
12:05
Уровень безработицы в Италии в ноябре составил 11.0%
сегодня
11:20
Объём розничных продаж в Швейцарии в ноябре снизился на 0.2%
сегодня
11:04
Россельхознадзор с 18 декабря по 9 января уничтожил 177 тонн санкционных продуктов
сегодня
10:50
Дефицит торгового баланса Франции в ноябре составил 5.7 млрд
сегодня
10:30
Банк "ВТБ" завершил присоединение "ВТБ24"
сегодня
10:20
ОБЗОР - Не пора ли отпустить в РФ вожжи валютного контроля?
сегодня
10:11
Правительство РФ утвердило меры ответственности регионов за полученные дотации
сегодня
10:08
Объём промышленного производства в Германии в ноябре увеличился на 3.4%
сегодня
10:05
Профицит торгового баланса Германии в ноябре составил 22.3 млрд евро
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»