Правительство РФ утвердило меры ответственности регионов за полученные дотации

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Установлен порядок подписания соглашений между Минфином России и субъектами Федерации, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 2018 году, а также меры ответственности субъектов Федерации – получателей дотаций за невыполнение обязательств по таким соглашениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Подписанным постановлением установлен порядок подписания соглашений между Минфином России и субъектами Федерации, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 2018 году, в том числе высокодотационными (в бюджетах которых доля дотаций превышает 40% объёма собственных доходов).

Определены сроки подписания соглашений: субъектами Федерации – до 1 февраля 2018 года, Минфином России – не позднее 15 февраля 2018 года.

В перечень обязательств субъектов Федерации включены меры, направленные на снижение уровня дотационности регионов, бюджетную консолидацию и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации. Для высокодотационных субъектов Федерации включены дополнительные обязательства, направленные на соблюдение требований бюджетного законодательства России, повышение эффективности использования бюджетных средств и качества управления региональными финансами, осуществление мер по развитию доходного потенциала субъектов Федерации в 2018–2020 годах.

В качестве меры ответственности за невыполнение субъектами Федерации – получателями дотаций обязательств, возникающих из соглашений, предусмотрено сокращение объёма дотаций. Меры ответственности будут применяться в соответствии со статьями 130 и 131 Бюджетного кодекса по результатам выполнения субъектами Федерации обязательств в 2018 году.