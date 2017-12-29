АСВ выбрало банки-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Преодоление"

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Преодоление" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Преодоление" начнутся 11 января 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 10 января 2018 года на сайте АСВ, а также 11 января 2018 года в газете "Московский комсомолец".