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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2017 г.АСВ выбрало банки-агент для выплаты возмещения ...
сегодня 09:56

АСВ выбрало банки-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Преодоление"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Преодоление" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Преодоление" начнутся 11 января 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 10 января 2018 года на сайте АСВ, а также 11 января 2018 года в газете "Московский комсомолец".

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