Минфин РФ предложил привязать штрафы для недобросовестных банков к их капиталу

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин России предлагает дать Банку России право налагать на недобросовестные банки штрафы в размере до 1% размера их собственного капитала. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий проект, опубликованный на федеральном портале проектов правовых актов.

"В целях повышения эффективности воздействия со стороны Банка России на недобросовестные кредитные организации путем обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России на нарушающие требования законодательства Российской Федерации кредитные организации, с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, законопроект наделяет Банк России правом налагать на такие кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить дифференцированный подход при применении мер ЦБ, в первую очередь, по отношению к крупным и финансово устойчивым банкам, побуждая их к безусловному исполнению законодательства и требований регулятора. Кроме того, проект позволит ЦБ РФ применять санкции в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, способствуя, тем самым, уменьшению оттока клиентов из банков и снижению их репутационных рисков.