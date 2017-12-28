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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 декабря

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, предварительно;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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