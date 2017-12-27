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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2017 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 18:08

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с октябрьским значением и составил 109.5 пункта.

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с ноябрём прошлого года индекс повысился на 0.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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