Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

С АФК "Система" сняли ограничения на получение доходов по акциям МТС, "Медси" и БЭСК. Об этом говорится в сообщении "Системы".

"В соответствии с постановлением Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим Корпорации и АО "Система-Инвест" 31.76% акций ПАО "МТС", 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90.47% акций АО "БЭСК"", - говорится в сообщении.

Указанные выше ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения, заключенного Корпорацией и АО "Система-Инвест" с НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республикой Башкортостан 22 декабря 2017 года и утвержденного Арбитражным судом Республики Башкортостан 26 декабря 2017 года.

Напомним, что АФК "Система" – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, розничная торговля, бумага и упаковка, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги.