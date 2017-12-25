Правительство утвердило правила определения цен на теплоэнергию

Москва, 25 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев утвердил правила определения максимальной цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая его индексацию, и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию", - говорится в сообщении.

Правила позволят установить на федеральном уровне единую для всех поселений, городских округов, в которых внедряется целевая модель рынка тепловой энергии (ценовых зонах теплоснабжения), методологию и порядок расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию, выше которого единая теплоснабжающая организации не вправе поставлять тепловую энергию потребителям по нерегулируемым ценам.

Предельный уровень цены на тепловую энергию будет рассчитываться и утверждаться органами регулирования.

Цель принятого решения – обеспечить внедрение целевой модели рынка тепловой энергии на территории отдельных поселений, городских округов, отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения.