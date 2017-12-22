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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2017 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:42

Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 1.3%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 2.1%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.4% (пересмотрено с (-1.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В октябре показатель увеличился на 1.3% (пересмотрено с +1.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре повысился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в октябре.

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