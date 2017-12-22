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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2017 г.Базовая инфляция в США в ноябре составила 1.5%
вчера 16:35

Базовая инфляция в США в ноябре составила 1.5%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.5% в сравнении с +1.4% месяцем ранее, но продолжил колебаться ниже целевого уровня ФРС в 2%.

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