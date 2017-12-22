Курс доллара 58.3152   Курс евро 69.1268  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2017 г.Личные доходы американских потребителей в ноябр...
вчера 16:34

Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3%, расходы увеличились на 0.6%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в ноябре на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре увеличились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в ноябре на 0.5%.

Норма сбережений составила 2.9% в сравнении с 3.2% месяцем ранее.

Другие новости

вчера
16:45
За 9 месяцев 2017 г обманутые дольщики в РФ потеряли 6,4 млрд руб - депутат
вчера
16:42
Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 1.3%
вчера
16:39
ЦБ РФ ГОТОВИТ ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПО ПРИЗНАКАМ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМСВЯЗЬБАНКА - ЗАМПРЕД ПОЗДЫШЕВ
вчера
16:35
Базовая инфляция в США в ноябре составила 1.5%
вчера
16:34
Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3%, расходы увеличились на 0.6%
вчера
16:18
Инвесторы интересуются пакетом "Белкомура" - губернатор Архангельской области
вчера
15:56
Сельхозпроизводство в РФ в этом году почти вдвое превысит уровень 2000 г - Ткачев
вчера
15:46
ПУТИН: РОСТ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ НЕ БЫЛ СВЯЗАН С ЗАВЫШЕНИЕМ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ, А ВЫЗВАН РЕШЕНИЕМ ПОГАСИТЬ КРЕДИТЫ
вчера
15:30
Арбитраж в Стокгольме отменил привязку цен на газ для "Нафтогаза" к нефтепродуктам - НАК
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»