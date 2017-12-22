Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3%, расходы увеличились на 0.6%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в ноябре на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре увеличились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в ноябре на 0.5%.

Норма сбережений составила 2.9% в сравнении с 3.2% месяцем ранее.