Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.2% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.