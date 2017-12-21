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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
21.12.2017 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.25 тыс.

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 декабря, увеличилось на 20 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 245 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 232 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 236.00 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена. Кроме того, сбор информации в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулся к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 декабря, выросло на 43 тыс. и составило 1932 тыс. против 1889 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1886 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.25 тыс. до 1923.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 декабря, сократилось на 89.9 тыс. и составило 1.9 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.04 млн человек.

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