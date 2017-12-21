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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2017 г.Михаил Фридман назван бизнесменом года по верси...
21.12.2017 12:44

Михаил Фридман назван бизнесменом года по версии Forbes
Эмитенты:   Роснефть

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Михаил Фридман, основатель "Альфа-групп" и акционер люксембургского холдинга LetterOne, назван бизнесменом года по версии российского Forbes.

Михаил Фридман - первый предприниматель, который становится бизнесменом года уже во второй раз. Forbes напоминает, что пять лет назад миллиардер с состоянием 15 млрд долларов стал основным организатором сделки по продаже 50% акций ТНК-ВР "Роснефти" за 28 млрд долларов.

"В 2017 году LetterOne провел две крупные сделки: за £1,77 млрд ($2.3 млрд) приобрел английскую сеть здорового питания Holland & Barrett и еще $3 млрд вложил в новый фонд компании Pamplona Capital Management бывшего партнера Фридмана Александра Кнастера. На эти деньги фонд купил две американские компании — медицинскую Parexel за $4.5 млрд (в сентябре) и BakeMark (в августе), одного из лидеров на рынке американской хлебопекарной промышленности", - пишет издание.

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