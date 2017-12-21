АСВ и сербское "Агентство по страхованию депозитов" одписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (Российская Федерация) и "Агентство по страхованию депозитов" (Республика Сербия) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Со стороны АСВ Меморандум подписал генеральный директор АСВ Юрий Исаев, со стороны AOD – председатель совета директоров Срджан Михайлович и заместитель председателя совета директоров Владимир Медан. В церемонии также приняли участие председатель наблюдательного совета AOD Милош Янкович, руководители АСВ.

"Подписание Меморандума позволит нашим государственным организациям, отвечающим за страхование банковских вкладов и ликвидацию банков в России и Сербии, расширить возможности двустороннего сотрудничества. Проведение взаимных консультаций, обмен мнениями и опытом будут способствовать дальнейшему развитию наших отношений в сфере защиты банковских вкладчиков и укреплению банковских систем двух стран на основе международных стандартов и передовой практики", — отметил Юрий Исаев.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, представляющие практический интерес для развития систем страхования депозитов обеих стран с учетом передового мирового опыта. Стороны подтвердили намерение развивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в областях, представляющих взаимный интерес, включая организацию выплаты страхового возмещения, проведение ликвидационных процедур в банках, управление рисками и вопросы информирования вкладчиков.