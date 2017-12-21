Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

03:01 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:01 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.